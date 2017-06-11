توشيبا تدفع 3.7 مليار دولار لمواصلة بناء مفاعلين نوويين بأمريكا

تسهم توشيبا بمبلغ 3.68 مليار دولار للاستمرار في بناء مفاعلين نوويين بولاية جورجيا الأمريكية مما يتيح استكمال مشروع محطة بدأته وحدة الطاقة النووية التابعة للشركة اليابانية والتي أعلنت إفلاسها في الآونة الأخيرة.

وقالت توشيبا في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع جورجيا باور التابعة لشركة ساوذرن للطاقة لبدء سداد المدفوعات اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول حتى يناير كانون الثاني 2021 وذلك لاستكمال تشييد المحطة فوجتل.

تأتي هذه الخطوة بعد تسلم جورجيا باور إدارة المشروع من وستنجهاوس الكتريك التي قدمت طلبا للحماية من الدائنين تحت مظلة الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي في مارس آذار.

وقالت توشيبا إنها جنبت بالفعل احتياطيات مالية للسداد وإن هذا لن يؤثر على توقعات الأرباح.

تسعى الشركة المتعثرة لإيجاد مشتر لوحدة الشرائح الثمينة التابعة لها من أجل تغطية التكاليف الإضافية التي نتجت عن أزمة وستنجهاوس. (REUTERS)

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