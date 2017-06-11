جندي أفغاني يقتل ثلاثة جنود أمريكيين و يصيب آخر

قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب آخر يوم السبت عندما أطلق جندي النار عليهم في شرق أفغانستان، حسب ما أكده مسؤولون.

وقال عطاء الله خوجياني، وهو متحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن إطلاق النار وقع في منطقة أشين، حيث تقاتل القوات الخاصة الأمريكية بجانب القوات الأفغانية ضد تنظيم داعش ومتشددي حركة طالبان”.

وقال خوجياني إن الجندي الأفغاني قتل كذلك في الحادث.

وأضاف “سبب إطلاق النار غير واضح. بدأ تحقيق بالفعل”.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في شرق أفغانستان، ونقل جندي مصاب للعلاج الطبي. ولم يذكر البيان تفاصيل الحادث ولكنه قال إن تحقيقاً يجري.

ومثلت الهجمات التي ينفذها جنود أفغان ضد أفراد من قوات التحالف في أفغانستان مشكلة كبيرة قبل عدة سنوات، لكنها باتت لا تحدث كثيراً بعد تحسين الإجراءات الأمنية وتراجع عدد القوات الأجنبية في البلاد بشكل كبير.

وفي آذار أصيب ثلاثة جنود أمريكيين عندما فتح جندي أفغاني النار عليهم.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة عدد القوات في أفغانستان التي تمزقها الحرب.

وذكرت رويترز في أواخر نيسان، أن إدارة ترامب تجري مراجعة بشأن أفغانستان، وأن المحادثات تدور حول إرسال ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف من القوات الأمريكية والتحالف إلى أفغانستان.

وفيما يتعلق بمقتل الجنود الثلاثة، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب “يتابع ما حدث في أفغانستان”.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن منفذ الهجوم كان أحد أعضاء الحركة وإنه قتل أربعة أمريكيين وأصاب عدداً أكبر. (REUTERS)

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