ريال مدريد الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الذي سجل في جميع مبارياته

بات #ريال_مدريد الإسباني أول نادي من أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ينجح في التسجيل في جميع مبارياته التي لعبها في مختلف الاستحقاقات الرسمية على الصعيدين المحلي والقاري.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ريال مدريد لعب 60 مباراة خلال منافسات الموسم المنقضي (2016-2017) ، تمكن خلالها من هز شباك منافسيه بغض النظر عن نتائج تلك المباريات ، إذ نجح في التسجيل حتى في المباريات التي خسرها ، وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق يكشف القوة الهجومية التي يتمتع بها “الأبيض الملكي” الفائز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا فضلاً عن إمكانية مضاعفة رصيده البطولي عندما يخوض غمار كأس العالم للأندية ويواجه مانشستر يونايتد الإنكليزي على لقب السوبر الأوروبي.

وكان نادي ريال مدريد قد خاض 38 مباراة في الدوري الإسباني و 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا و 6 مباريات في مسابقة كأس الملك ومباراة واحدة في السوبر الأوروبي ومباراتين في كأس العالم للأندية، بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف، حيث سجل مهاجمو “الأبيض الملكي ” 173 هدفاً في 60 مباراة بمعدل تهديفي بلغ ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، ليحقق بذلك “المرينغي” 44 انتصارًا و11 تعادلاً، فيما تعرض للخسارة في خمس مباريات فقط .

هذا وأنهى نادي ريال مدريد موسمه بأقوى هجوم في “القارة العجوز” متقدمًا عن غريمه التقليدي نادي برشلونة الذي سجل 171 هدفاً في 59 مباراة ، وكذلك نادي موناكو الفرنسي الذي سجل 159 هدفاً، وأيضاً نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سجل 141 هدفاً، ونادي بايرن ميونيخ الألماني الذي يملك رصيداً تهديفياً يبلغ 132 هدفاً.

ومن اللافت للنظر ان ريال مدريد قد دشن موسمه الرياضي المنقضي برباعية، ثم انهاه برباعية أخرى، حيث فاز في بداية مواجهاته على نادي إشبيلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مسابقة السوبر الأوروبي، ثم ختم مبارياته بإنتصار كاسح على نادي يوفنتوس الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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