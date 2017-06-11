شركة ” مارس ” تسحب منتجات الشوكولا في بريطانيا بسبب ” السلمونيلا “

أعلنت شركة #مارس لصناعة الشيكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل #غالاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق “لاحتمال احتوائها على #السلمونيلا “، وحذرت الشركة من أن المنتجات المطروحة للبيع في المملكة المتحدة وأيرلندا “لا يجب تناولها”.

وجاء قرار السحب بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السلمونيلا في مكونات الشيكولاتة، وقالت الشركة: “نعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع.”

وتعتقد مارس أن الآلاف من منتجات الشيكولاتة المحتمل إصابتها بالسلمونيلا بيعت بالفعل إلى الزبائن، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، وتضم المنتجات المصابة أنواع “غالاكسي ميلك” عبوة 200 غرام، وأكياس “مينسترلز” 118 غراما و”مالتيزرز تيزرز” عبوة 35 غراما التي صنعت قبل الفترة من السادس و13 من مايو 2018.

كما يشمل قرار السحب منتجات أخرى، من بينها “غالاكسي ميلك” متعددة القطع و”غالاكسي كاونترز” 78 غراما وأكياس غالاكسي 112 غراما المصنوعة قبل نفس الفترة، وطلبت الشركة من بائعي التجزئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وآيرلندا سحب المنتجات المصابة من الأرفف فورا.

وقالت سلسلة متاجر “تيسكو” البريطانية ، إنها لن تبيع أي من المنتجات الواردة في قرار السحب الموجودة في مخازنها، بصرف النظر عن تاريخ الإنتاج، كإجراء مؤقت للمساعدة في تجنب إرباك الزبائن.

وصُنّعت منتجات الشيكولاتة المصابة بالسلمونيلا في مصنع الشركة بمدينة سلاو بمقاطعة باركشير غربي لندن، وطالبت الشركة الزبائن الذين اشتروا الحلوى المصابة بالاتصال بمركز عملاء مارس لـ “إعادتها وتلقي ما دفعوه”.

وقالت وكالة معايير الأغذية البريطانية إن قرار السحب “شمل عددا قليلا من المنتجات واتخذ على أساس احترازي.” وقالت مارس إنه لم يصب أي من منتجات أو عبوات أو أحجام الشيكولاتة الأخرى.

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