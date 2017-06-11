قطر تقول إنها لن تطرد رعايا الدول التي قطعت العلاقات معها

قال بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم السبت إن مواطني الدول التي قطعت العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي لهم كامل الحرية في البقاء في قطر وفقا للقوانين السارية.

وقال البيان الصادر من وزارة الداخلية “إن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على اثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر”.

وأضاف البيان أن “دولة قطر وفقاً لمبادئها وقيمها الثابتة تعمل على تجنب الخلافات السياسية مع الدول وحكوماتها في التعامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة”.

وقال البيان إن “لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم”.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في خطوة منسقة يوم الاثنين متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين وإيران في أسوأ مواجهة دبلوماسية بالخليج منذ سنوات.

وقطعت الدول الخليجية الثلاث الاتصالات مع قطر في مجال النقل وأمهلت الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة هذه الدول.

وأدى هذا الخلاف إلى فصل أسر وقطع العلاقات التجارية وأثار قلقا بين العمال الوافدين وخاصة المصريين الذين يشكلون أحد أكبر تكتل للمغتربين في قطر بشأن قدرتهم على البقاء. (REUTERS)

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