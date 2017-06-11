لماذا سيتجاهل ميلان التعاقد مع إبراهيموفيتش ؟

أعلن نادي #مانشستر_يونايتد مؤخراً أنه لن يجدد عقد مهاجمه السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش، بعد الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، بحسب شبكة أوليه عربية، أن وكيل أعمال المهاجم السويدي، #مينو_رايولا سيعرض على إدارة ميلان التعاقد مع إبراهيموفيتش كجزء من مفاوضات تجديد عقد الحارس جيانلويجي دوناروما مع الميلان.

وسبق لإبراهيموفيتش أن تألق مع نادي الميلان في الفترة من عام 2010 لغاية عام 2012، حيث سجل 56 هدفاً في 85 مباراة.

وقد لا يتم انتقال إبراهيموفيتش إلى الميلان بسبب تقدمه في العمر، حيث سيصل لعمر 36 في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وليس محدد حتى الآن متى سيعود للملاعب.

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