مجلة هولندية تختار ليونيل ميسي كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

تصدر المهاجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي هداف نادي #برشلونة الإسباني والعالم قائمة أفضل 100 لاعب في تاريخ كرة القدم الذي نظمته مجلة “فوتبول” الهولندية ، ليتفوق بذلك “البرغوث” على أساطير عالم “الساحرة المستديرة” .

وجاءت القائمة اختيارية من قبل إدارة تحرير المجلة الهولندية العريقة في ثاني تجربة لها في اختيار قائمة المائة لاعب الأفضل في التاريخ.

و جاء اختيار ميسي الأفضل بالنظر إلى ما قدمه من عروض فنية تبقى راسخة في ذاكرة عشاق كرة القدم والإنجازات التي حققها مع برشلونة والجوائز الفردية التي نالها في مشواره، الذي جمع من خلالها نحو 30 لقبًا مع ناديه ومنتخب بلاد في مختلف الاستحقاقات.

ويعتبر هذا الاختيار اعترافاً من قبل الهولنديين أسياد وخبراء الكرة في العالم بأن ميسي يعتبر سيد الملاعب في تاريخ كرة القدم بالنظر إلى إبداعاته التي قام بها على الملاعب الخضراء خلال السنوات العشر الأخيرة ونجاحه في الحفاظ على مستواه العالي حتى أن مستواه أصبح مستمراً في نسق تصاعدي.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف، جاء ثانياً مواطنه دييغو أرماندو مارادونا الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 1986 والفائز مع نادي نابولي بلقب الدوري الإيطالي مرتين، ومعهما كأس الاتحاد الأوروبي، فيما حقق على الصعيد الفردي جائزة “الحذاء الذهبي” للكالتشيو في عام 1990.

وحل ثالثاً أسطورة الكرة الهولندية الراحل يوهان كرويف الذي يُعد الأكثر تتويجًا سواء كلاعب أو كمدرب ، بعدما أبدع مع ناديي أياكس أمستردام وبرشلونة الإسباني، وكذلك المنتخب الهولندي الذي قاده لإحراز وصافة مونديال ألمانيا في عام 1974.

وجاء الجوهرة البرازيلية بيليه في المركز الرابع بعدما أحرز لقب كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب “السيليساو” ، بينما جاء خامساً أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني الأرجنتيني الراحل ألفريد ودي ستيفانو الذي أحرز “الكرة الذهبية” وقاد “الميرنغي” لنيل دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة.

هذا وخلت قائمة الخمسة الأوائل في قائمة المائة لاعب من إسم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الحائز مؤخراً على لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

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