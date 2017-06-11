مجلس الشيوخ يستمع لوزير العدل في قضية الاتصالات مع روسيا

يدلي وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز بشهادته الثلاثاء، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي سيستجوبه حول لقاءاته مع مسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

وسيشنز الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ طوال سنوات قبل ان يعينه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في منصب وزير العدل، أعلن السبت في رسالة عن قراره الادلاء بشهادته مشيراً الى تصريحات المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي الذي تحدث امام اللجنة نفسها الخميس.

وقال سيشنز “في ضوء التقارير المتعلقة بالشهادة الاخيرة التي ادلى بها كومي امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، من المهم ان تسنح لي فرصة التحدث عن هذه القضايا”.

وأضاف أن هذه اللجنة “هي أنسب منبر لمثل هذه القضايا بينما تجري تحقيقاً ويمكنها الحصول على معلومات سرية ودقيقة”.

وكان يفترض أن يدلي سيشنز بإفادته أمام لجنة توزيع الميزانية في مجلس الشيوخ بشأن قضايا مرتبطة بالموازنة. لكن بعدما صرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ انهم ينوون استجوابه في اطار علاقات محتملة له مع مسؤولين روس، قرر الادلاء بإفادته امام لجنة الاستخبارات.

وكان وزير العدل جيف سيشنز المقرب من ترامب، تنحى في آذار 2017 عن التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2016، بعد ان اعترف بأنه التقى السفير الروسي مرتين العام الماضي.

وعهدت وزارة العدل الى مدع خاص هو روبرت مولر التحقيق في شأن التدخل الروسي من أجل ضمان نزاهة التحقيق. ومولر مدير سابق لـ (اف بي آي).

وأكد كومي الذي أقاله ترامب في التاسع من أيار، خلال الأسبوع الجاري تحت القسم أن الرئيس طلب منه التخلي عن شق في التحقيق حول تدخلات روسية محتملة تتعلق بالجنرال مايكل فلين مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي.

ونفى ترامب أن يكون طلب من كومي ذلك وأكد انه مستعد للإدلاء بشهادته تحت القسم. (AFP)

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