مخاوف اقتصادية ألمانية بسبب الأزمة الخليجية القطرية

تتزايد بألمانيا المخاوف من تضرر اقتصادها نتيجة استمرار الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر.

أوساط سياسية وشركات ألمانية عبرت عن خشيتها من تسبب الأزمة الخليجية في تراجع التبادل التجاري والاستثمارات مع قطر، التي تبلغ قيمة واردتها السنوية من ألمانيا 2.5 مليار يورو سنوياً.

وذكرت أسبوعية دير شبيغل، السبت، أن شركة أيرباص للطائرات تتخوف من تسبب منع السعودية والإمارات والبحرين للخطوط القطرية من الطيران بمجالها الجوي في إلحاق أضرار فادحة بالشركة، وتراجع مبيعاتها عالميا من طائرات الركاب العملاقة طراز أي 380.

وأوضحت أن قطر، التي تعتبر زبونا مهماً لإيرباص وتمتلك سبع طائرات ركاب أي 380 تعمل على الخط بين الدوحة وسيدني الأسترالية، طلبت في السابق شراء ثلاث طائرات جديدة من هذا الطراز.

ومن شأن حظر طيران الخطوط القطرية بالمجال الجوي للدول الخليجية الثلاث أن يمنعها من السفر إلى أوروبا وأميركا الشمالية عبر مسارات قصيرة، واللجوء لطرق طويلة، مما سيؤدي لتقليل أعداد ركاب الترانزيت المارين عبر الدوحة التي تمثل مركزا مهما لهم، وعدم الحاجة لاستخدام طائرات الركاب الطويلة من طراز أي 380.

وذكرت دير شبيغل أن خبراء بمجال الطيران المدني لا يستبعدون اضطرار قطر في حال استمرار الحصار لإلغاء شراء الطائرات الثلاث أو تأجيله، وأوضح الخبراء أن الاحتمال الأسوأ هو لجوء الخطوط القطرية لبيع طائرات أيرباص السبع التي تملكها في أسواق الطيران، مما سيؤدي لانهيار الأسعار وتراجع الإقبال على شراء طائرات أي 380 جديدة.

وعبر رئيس مجلس إدارة إيرباص توم أندرس عن خشيته من تسبب حصار طويل لقطر بأضرار فادحة لشركته بمنطقة الخليج التي تمثل سوقا مهما، وقال للصحفيين إن أي مشكلة بالخليج يمكن أن تترتب عنها تداعيات سلبية للشركة التي يزعجها استمرار منع الخطوط القطرية من السفر لمطارات خليجية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والاتحادات الاقتصادية الألمانية أنها تراقب بقلق ما يجرى مع الدوحة، واعتبر اتحاد الصناعات الأمنية والدفاعية الألمانية أن قطر بلد صغير لكن له أهمية كبيرة، مبديا خشيته في بيان من تراجع صادرات المعدات العسكرية الألمانية لكل منطقة الخليج بتأثير الأزمة.

ويمثل احتمال اضطرار قطر لسحب استثماراتها من ألمانيا الخوف الأكبر للاقتصاد الألماني، حيث يعد صندوق قطر للاستثمار واحدا من أكبر الصناديق الدولية النشطة بالسوق الألمانية.

ويملك الصندوق القطري 14.4% من أسهم شركة هابغ لويد للسياحة والطيران، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات القطرية 14.6% من أسهم شركة فولكس فاغن العملاقة للسيارات، و8% من أسهم دويتشه بنك، و2% من القوة الشرائية لهذا المصرف. (aljazeera)

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