مدريد تحظر على الرجال الجلوس بهذه الوضعية في المواصلات العامة !

أدخلت شركة النقل العام المملوكة للدولة “EMT” في العاصمة الإسبانية #مدريد ، علامة جديد تمنع الرجال من مباعدة الرجلين أثناء الجلوس في الحافلات التابعة للشركة.

وقالت الشركة التي تدير أكثر من 200 خط حافلات وتنقل أكثر من 400 مليون راكب سنويا، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، إن “مهمة الرمز الجديد، هي التذكير بالحاجة إلى الحفاظ على السلوك المدني واحترام المساحة التي تجمع الركاب على متن الحافلات”.

وقالت شركة “EMT” إن القرار اتخذ بعد التشاور مع مكتب المساواة بالمدينة، وردا على حملة أطلقتها مجموعة نسائية يطلق عليها اسم “Microcorrelatos Feministas” والتي تقدمت بطلب وقف الرجال عن “غزو الفضاء الشخصي”، حيث اجتاح هاشتاغ “#MadridSinManspreading” مواقع التواصل الاجتماعي، ما مكن من جمع 11 ألف توقيع افتراضي على العريضة.

وكانت نيويورك أول مدينة بارزة تقوم بحملة ضد جلوس الرجال برجلين متباعدتين، أو ما يعرف بـ”manspreading” في وسائل النقل العمومية عام 2014، إلى أن تم إعادة طرح القضية مجددا في إسبانيا هذا العام.

كما ظهر مصطلح “manspreading” لأول مرة عبر منصة التدوين “تمبلر” عام 2013، وقد قام المناهضون للحملة بتقديم تفسيرات بيولوجية لتفضيل الرجال الجلوس ببعض الوضعيات، وأطلقوا في المقابل حملة تستهدف النساء تحت اسم “female-targeting”، وتتناول السلوك المشترك عند بعض الراكبات اللاتي يأخذن مساحة إضافية في وسائل النقل بسبب حقائب اليد أو أكياس التسوق.

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