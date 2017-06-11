مقابل 500 ألف باوند أسبوعياً .. ميسي سيمدد عقده مع برشلونة حتى 2021

كشفت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية أن المهاجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي سيمدد عقده مع #برشلونة الإسباني، بعدما توصل لإتفاق نهائي مع إدارة ناديه في ما يخص الشق المالي لعقده الجديد.

وبحسب الصحيفة، فإن ميسي سيمدد إقامته في “الكامب نو” لغاية شهر يونيو من عام 2021 براتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، مع رفع الشرط الجزائي لفسخ عقده مع النادي الكتالوني إلى 350 مليون باوند إسترليني في حال أراد الرحيل عن “البارسا” قبل شهر يناير من عام 2020.

هذا وينقضي العقد الحالي لميسي مع نادي برشلونة في شهر يونيو من عام 2018 ، حيث يتقاضى بموجبه راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 365 ألف جنيه إسترليني .

ويترقب أن تتنفس الجماهير الكتالونية الصعداء بعد إعلان إدارة برشلونة عن تجديد عقد ميسي بشكل رسمي، ما وضع حداً للشائعات التي ظلت تسود وسائل الإعلام عن إمكانية رفضه للبقاء مع النادي الكتالوني وتفضيله الانتقال إلى إنكلترا عبر بوابة نادي مانشستر سيتي ، من أجل اللعب مجدداً تحت امرة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق تحت إشرافه أفضل الإنجازات، ونال معه “الكرة الذهبية” ثلاث مرات خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2012.

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