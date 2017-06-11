ملياردير إماراتي يدعو دول الخليج لمقاطعة تركيا ( فيديو )

انتقد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور التدخل التركي على خط الخلاف الخليجي مع قطر، متسائلاً عن مصلحة أنقرة في التدخل في شؤون أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، وإرسال جنودها إلى الأراضي القطرية.
وقال الحبتور في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت: ”التدخل التركي في شؤون العرب ستكون له عواقب وخيمة جداً على الشعب التركي”.
ودعا الملياردير الإماراتي إلى مقاطعة تركيا قائلاً: “يجب علينا في دول مجلس التعاون الخليجي من اليوم فصاعداً عدم التعامل مع أي شركة أو فرد تركي وعدم توظيفهم، ومقاطعة كل الخليجيين لهم”.
عكس السير
قيم الخبر
هذا عينة مثالية من حمير الخليج الذين يسيرون نحو زوال دولهم بانتهاجهم نفس الحماقات التاريخية لانهم لا يتعلمون من التاريخ
زوال العراق السني كان وبال عليهم سيدفعون ثمنه غاليا
وفِي حينها ستكون الجزر الاماراتية المحتلة ايرانيا لعب عيال مقابل الوبال الذي سيجتاح بلادهم
خلي السيسي الخسيسي ينفعكم
رح يجي يوم تبوسوا رجل تركيا لتحميكم
كل واحد حط dislike بيحب التبعية لتركيا
و متربي عالتبعية
هاد واحد منافق وكذاب عم ينافق لأسياده هو أصلا مشارك أتراك بمشاريع بالسعودية والأمارات ان شاء الله راح تدور الدائرة عليكم وماتشبعو من الخبز لأنكم بطرتم بالنعمة واستكبرتم وغرتكم الدنيا يا أعراب.
يعنى ممكن بالعائلة الواحدة انو الأخ الكبير يطغى على اخو الصغير و يحاصروا و يقتلو و يظلمو و يعمل شو ما بدو من غير ما يسمح للجيران بالتدخل لإزالة الظلم و العدوان و رفع البغي . هيك عم يقول هاد الأعرابي .
الله ياخذك و يا خذ اسيادك اصل الفتن و المصائب التي اصابت العرب
تلحس ما تيسر. كلمتين عل بعض مالك عارف تحكي. قاطع ايران يا بخش الألب إذا رجال لكن. نص بلدك فرس راكبينكن.
هلأ بتلاقي المطوبزجية عميدافعوا عن المنغول من كل حدب و صوب و تركيا عاملة بالمثل القائل كل ما اتسابقوا الحمير يا نيال الركيبة. و يلي بيشوف حالو متسابق يتفضل يدافع عن المنغول.
على اساس تركيا سائله عنك انت ولا حكومتك . تركيا دوله عظمى وتصنع طائرات وعندها اكتفاء ذاتي ةعضو بحلف الاطلسي . يعني انتو يالامارات مين عشان تحكو هيك. فاتحين دبي دعارة وعندكم بشرى الاسد . وليش ما تقطعو علاقتكم بايران يا منافقين