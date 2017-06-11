ملياردير إماراتي يدعو دول الخليج لمقاطعة تركيا ( فيديو )

انتقد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور التدخل التركي على خط الخلاف الخليجي مع قطر، متسائلاً عن مصلحة أنقرة في التدخل في شؤون أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، وإرسال جنودها إلى الأراضي القطرية.

وقال الحبتور في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت: ”التدخل التركي في شؤون العرب ستكون له عواقب وخيمة جداً على الشعب التركي”.

ودعا الملياردير الإماراتي إلى مقاطعة تركيا قائلاً: “يجب علينا في دول مجلس التعاون الخليجي من اليوم فصاعداً عدم التعامل مع أي شركة أو فرد تركي وعدم توظيفهم، ومقاطعة كل الخليجيين لهم”.

عكس السير