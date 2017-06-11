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ملياردير إماراتي يدعو دول الخليج لمقاطعة تركيا ( فيديو )

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, سياسة 9 تعليقات

 

 

انتقد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور التدخل التركي على خط الخلاف الخليجي مع قطر، متسائلاً عن مصلحة أنقرة في التدخل في شؤون أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، وإرسال جنودها إلى الأراضي القطرية.

وقال الحبتور في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت: ”التدخل التركي في شؤون العرب ستكون له عواقب وخيمة جداً على الشعب التركي”.

ودعا الملياردير الإماراتي إلى مقاطعة تركيا قائلاً: “يجب علينا في دول مجلس التعاون الخليجي من اليوم فصاعداً عدم التعامل مع أي شركة أو فرد تركي وعدم توظيفهم، ومقاطعة كل الخليجيين لهم”.

عكس السير

9 تعليقات

  1. عينة من حمير الخليج
    يونيو 11, 2017 , 2:42 م في 2:42 م

    هذا عينة مثالية من حمير الخليج الذين يسيرون نحو زوال دولهم بانتهاجهم نفس الحماقات التاريخية لانهم لا يتعلمون من التاريخ
    زوال العراق السني كان وبال عليهم سيدفعون ثمنه غاليا
    وفِي حينها ستكون الجزر الاماراتية المحتلة ايرانيا لعب عيال مقابل الوبال الذي سيجتاح بلادهم

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  2. Sami
    يونيو 11, 2017 , 2:44 م في 2:44 م

    خلي السيسي الخسيسي ينفعكم
    رح يجي يوم تبوسوا رجل تركيا لتحميكم

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  3. مو مهم
    يونيو 11, 2017 , 2:53 م في 2:53 م

    كل واحد حط dislike بيحب التبعية لتركيا
    و متربي عالتبعية

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  4. عبدالله البنهان
    يونيو 11, 2017 , 2:55 م في 2:55 م

    هاد واحد منافق وكذاب عم ينافق لأسياده هو أصلا مشارك أتراك بمشاريع بالسعودية والأمارات ان شاء الله راح تدور الدائرة عليكم وماتشبعو من الخبز لأنكم بطرتم بالنعمة واستكبرتم وغرتكم الدنيا يا أعراب.

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  5. سوري عادي
    يونيو 11, 2017 , 3:07 م في 3:07 م

    يعنى ممكن بالعائلة الواحدة انو الأخ الكبير يطغى على اخو الصغير و يحاصروا و يقتلو و يظلمو و يعمل شو ما بدو من غير ما يسمح للجيران بالتدخل لإزالة الظلم و العدوان و رفع البغي . هيك عم يقول هاد الأعرابي .

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  6. سوري حر
    يونيو 11, 2017 , 3:09 م في 3:09 م

    الله ياخذك و يا خذ اسيادك اصل الفتن و المصائب التي اصابت العرب

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  7. شامي
    يونيو 11, 2017 , 3:09 م في 3:09 م

    تلحس ما تيسر. كلمتين عل بعض مالك عارف تحكي. قاطع ايران يا بخش الألب إذا رجال لكن. نص بلدك فرس راكبينكن.

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  8. danmark.logstor
    يونيو 11, 2017 , 3:12 م في 3:12 م

    هلأ بتلاقي المطوبزجية عميدافعوا عن المنغول من كل حدب و صوب و تركيا عاملة بالمثل القائل كل ما اتسابقوا الحمير يا نيال الركيبة. و يلي بيشوف حالو متسابق يتفضل يدافع عن المنغول.

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  9. ابن دير الزور الحرة
    يونيو 11, 2017 , 3:33 م في 3:33 م

    على اساس تركيا سائله عنك انت ولا حكومتك . تركيا دوله عظمى وتصنع طائرات وعندها اكتفاء ذاتي ةعضو بحلف الاطلسي . يعني انتو يالامارات مين عشان تحكو هيك. فاتحين دبي دعارة وعندكم بشرى الاسد . وليش ما تقطعو علاقتكم بايران يا منافقين

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