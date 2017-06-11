ميسي يختار 14 مباراة هي الأفضل في مسيرته مع برشلونة و الأرجنتين

اختار المهاجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي نجم #برشلونة الإسباني 14 مباراة تعتبر الأفضل في مسيرته مع ناديه ومنتخب بلاده من أصل 700 مباراة خاضها طوال مسيرته الكروية حتى الآن، وذلك خلال حوار أدلى به لمجلة “فور فور تو” البريطانية .

واظهر ميسي تفضيله للمباريات التي خاضها مع ناديه برشلونة، بعدما اختار 11 مباراة، مقابل ثلاث مباريات لعبها مع المنتخب الأرجنتيني.

وبالنسبة لمباريات برشلونة ، فقد اختار ميسي ثلاث مباريات جمعت فريقه بغريمه التقليدي ريال مدريد في “كلاسيكو الأرض”، حيث كانت الأولى قد جرت في عام 2007 ، وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، وفيها نجح ميسي في تسجيل أهداف فريقه الثلاثة “هاتريك” في العرين الملكي، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، بينما كانت المباراة الثانية قد انتهت بفوز كاسح لـ “البارسا” بستة أهداف مقابل هدفين تحت إشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا ، ثم “الكلاسيكو الأخير” تحت قيادة المدرب الإسباني لويس انريكي على “السانتياغو بيرنابيو”، والذي انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وإحراز ميسي لهدفين في اللقاء .

كما احتفظ ميسي في ذاكرته بالمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي في عام 2009 ، والتي ساهم من خلالها ميسي في فوز فريقه الكتالوني بتسجيله للهدف الثاني لـ”البارسا” برأسية خادعت حارس “اليونايتد”، شأنها شأن نهائي عام 2015 ضد نادي يوفنتوس الإيطالي ، والذي عرف تتويج ميسي برابع لقب له في البطولة القارية الأشهر “صاحبة الأذنين”.

ومن المباريات المميزة التي لا تزال عالقة في ذهن ميسي مع برشلونة تلك التي خاضها مع فريقه ضد نادي بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعام 2015 ، والتي عرفت فوز “البلوغرانا” بثلاثية نظيفة سجل منها ميسي هدفاً أسطورياً، بعدما اسقط المدافع الألماني جيروم بواتينغ أرضًا بمراوغة ولا أروع، في أول مواجهة بين برشلونة ومدربه السابق بيب غوارديولا، منذ رحيله عن قلعة “الكامب نو ” في عام 2012.

أما بقية المباريات التي استذكرها ميسي، فكانت بين برشلونة وباير ليفركوزن الألماني، والتي انتهت بفوز كاسح لبرشلونة بسبعة أهداف مقابل هدف، سجل منها ميسي خمسة أهداف، وأيضاً المباراة التي جرت ضد إشبيلية في الدوري الإسباني عام 2014 ، والتي انتهت بفوز “البلوغرانا ” بأربعة أهداف، بعدما ساهمت نتيجتها في اعتلاء “البرغوث” لترتيب الهدافين في تاريخ الدوري الإسباني.

ومن المباريات التي اعتبرها ميسي لا تنسى في مسيرته الكروية بالقميص الكتالوني، تلك المواجهة التي جمعت برشلونة بجاره اللدود إسبانيول ، وفيها كانت المباراة الأولى التي خاضها بقميص “البارسا”، وتحديداً في نهاية عام 2004 ، وكذلك المباراة التي جمعت “البلوغران” بخصمه الباسيتي ببطولة “الليغا” في شهر مايو من عام 2005 والتي شهدت توقيع “البرغوث” على أول أهدافه مع الفريق، وأخيراً اللقاء الذي جمع فريقه بخصمه خيتافي في عام 2007 ، وهي المباراة التي عرفت تسجيل “الفتى الأرجنتيني” هدفًا بطريقة خرافية على طريقة مارادونا.

أما بالنسبة لمبارياته الثلاث المفضلة مع منتخب بلاده، فشملت مواجهة الأرجنتين ضد صربيا في نهائيات مونديال ألمانيا 2006 ، والتي عرفت فوزًا كاسحًا لزملاء ميسي بسداسية نظيفة، ثم المباراة النهائية بأولمبياد بكين 2008 ضد المنتخب النيجيري، والتي عرفت تتويج ميسي بالذهب الأولمبي، وأخيراً المباراة التي جرت أمام منتخب البوسنة والهرسك في مونديال 2014 بالبرازيل، وشهدت فوز “التانغو” بهدفين لهدف.

عكس السير