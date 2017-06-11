نيويورك تايمز : السيطرة على الرقة ستلعب دوراً هاماً في تحديد مستقبل سوريا و ديناميكيات ما بعد الحرب

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يوم السبت، إنه من المتوقع أن ينهار تنظيم “داعش” ليس فى الرقة فقط، ولكن في المناطق الحدودية بين العراق والأردن، والمعروفة باحتوائها احتياطيات من النفط السوري، مما يجعلها مستقرة مؤقتًا.

وأضافت في تقرير لها أن السيطرة على هذه المناطق سوف تلعب دوراً هاماً في تحديد مستقبل سوريا وديناميكيات ما بعد الحرب في المنطقة.

ونقل التقرير عن كمال وازن، باحث في شئون الشرق الأوسط، ويدرس فى الجامعة الأمريكية ببيروت، قوله، إن معركة الرقة تُعد مفترق طرق رئيسي في الصراع، حيث تحاول القوات الأمريكية الانتصار في المعركة، مما يُرسخ لوجودها من جانب، ومن الجهة الأخرى تقويض للنفوذ الإيراني الشيعي في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة مدى استعداد روسيا لدعم إيران ومساندة قواتها داخل سوريا ضد أى تحركات، يُثير قلق واشنطن، منوهة إلى أن روسيا قد لا ترى سبباً كافياً لوضع قواتها في اختبار محرج أمام الولايات المتحدة، التي تصر على أنها لا تريد أن تشارك بشكل أكبر في سوريا.

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