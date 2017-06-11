وزير الدفاع الإسرائيلي يهدي سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة ” قندرة كعب عالي ” لتضرب بها من ” يهين و يشوه سمعة إسرائيل ” ! ( فيديو )

حصلت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على “قندرة كعب عالي” كهدية رمزية من وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

ووفقا لما أورده الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية الثانية حول تفاصيل اللقاء الذي جمع، أول أمس الجمعة، ليبرمان والسفيرة الأمريكية التي أطلق عليها الموقع لقب “شريف” وهو ما يطلق على قائد الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد التقى ليبرمان بالسفيرة الأمريكية التي تزور إسرائيل رسمياً، في مكتبه بتل أبيب، وقدم لها في بداية اللقاء نموذج الحذاء.

وقال ليبرمان مخاطبا هايلي: “أنت صديقة حقيقية لإسرائيل ونحن نقدر ونحترم العون الكبير الذي تقدمينه والصراع التي تديرينه ضد كل من يحاول المساس بنا وتشويه صورتنا، ونتذكر بتقدير رائع حين قلت إنك وصلت بحذاء ذي كعب عالٍ لتضربي به كل من يهين ويشوه سمعة إسرائيل، لذلك احتراما وتقديرا منا أقدم لك هذا التذكار وأدعوك لاستخدامه إذا لزم الأمر”.

وكانت هايلي هددت في آذار الماضي، خلال المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية (ايباك) بضرب كل من يعادي إسرائيل بـ “القندرة”.

وقالت هايلي إن “زمن التقريع بإسرائيل قد ولى، وأنا أرتدي حذاء ذا كعب عال ليس من باب الموضة، بل لأضرب به مجدداً في كل مرة يحدث فيها شيء خاطئ”.

وتابعت المندوبة الأمريكية: “يوجد مدير شرطة جديد في المدينة، وإدارة ترامب تختلف عن إدارة أوباما فيما يتعلق بالتعامل مع اسرائيل، وأنا لم آتي إلى هنا كي ألعب، بل لتأكيد عودة الولايات المتحدة للقيادة، إن القرار 2234 الذي صدر في نهاية العام المنصرم (قرار ادانة الاستيطان الإسرائيلي) كان بمثابة ركلة في البطن، شعرت بها الولايات المتحدة”.

وأكدت المسؤولة الأمريكية أمام الحضور أن هذا الشيء لن يتكرر مستقبلاً. (RT)

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