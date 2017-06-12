أردا توران في السعودية لأداء مناسك العمرة

وصل النجم التركي #أردا_توران، لاعب #برشلونة الإسباني، للسعودية لأداء مناسك العمرة خلال النصف الثاني من #شهر_رمضان، ونشرت صفحة برشلونة على “تويتر” صورًا للاعب الفريق في مكة.

وكان النجم التركي استبعد من منتخب بلاده بعدما ضرب صحافيًا وأعلن بعدها اعتزاله اللعب دوليًا، في رد فعل على قرار المدرب فاتح تريم، وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، وينتظر توران تحديد مصيره من قبل المدرب الجديد لبرشلونة فالفيردي، وإن كان سيقرر الاعتماد عليه الموسم المقبل أم سيسمح له بالرحيل.

وترغب عدة فرق في التعاقد مع أردا توران من بينها فريق آرسنال الإنكليزي.

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