ألمانيا : وزير الداخلية يطالب بقواعد موحدة في مكافحة الإرهاب

طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بقواعد موحدة على المستوى الاتحادي والولايات في مكافحة الإرهاب.

وقال دي ميزير في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية قبيل بدء مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا في مدينة دريسدن الاثنين: “لا ينبغي أن يكون في ألمانيا نطاقان مختلفان في الأمن”، موضحا أن هناك حاجة لتنسيقات ملزمة بصورة أكبر وترابط بين أنظمة كمبيوتر السلطات المعنية بالأمن.

يذكر أن دي ميزير اقترح مطلع هذا العام إلغاء الأفرع المحلية لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في الولايات، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل رئيس مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا ووزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا، ماركوس أولبيش.

وقال أولبيش في تصريحات لإذاعة “برلين-براندنبورج” إن هناك حاجة إلى تنسيق مشترك للجهود، لكن مع الإبقاء على اختصاصات الولايات، وأضاف: “سنتحدث عن المواضع التي تحتاج إلى تطوير، وحينها لن يكون هناك خلافات”.

كما اقترح دي ميزير من قبل توسيع الشرطة الفيدرالية لتصبح “شرطة اتحادية حقيقية”، منتقدا قلة السلطات المخولة للشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، مؤكدا ضرورة وضع قواعد موحدة وتحسين التنسيق على سبيل المثال في مراقبة الأشخاص الذين يمثلون خطرا على الأمن.

كما طالب دي ميزير بتعزيز سلطة الحكومة الاتحادية مستقبلا في توجيه عمليات ملاحقة المشتبه بهم.

وتعتبر خطط دي ميزير خطوة ضد اللامركزية التي تميز نظام الحكم في ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ومنذ النظام المركزي في عهد النظام النازي. (DPA)

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