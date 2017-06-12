إنفانتينو غير قلق على تنظيم قطر لمونديال 2022

أكد السويسري #جياني_إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا يشعر بالقلق على مستقبل #كأس_العالم المقررة تنظيمها في #قطر عام 2022.

وأوضح رئيس الفيفا في مقابلة حصرية مع صحيفة لوماتان ديمونش السويسرية أنه غير قلق و يتابع باهتمام الأوضاع السياسية الراهنة في الخليج العربي”.

وقال إنفانتينو بحسب ما اوردت قناة ” beIN SPORTS ” : “ان الدور الأساسي للفيفا هو الاهتمام بشؤون كرة القدم وليس بالأمور السياسية..”.

وأشار السويسري إلى أنه يراقب التطورات ولديه اتصالات منتظمة مع السلطات القطرية واللجنة المنظمة للمونديال .

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