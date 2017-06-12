الإمارات تستثني القطريين المتزوجين من إماراتيين من قرار الترحيل

قالت صحيفة “ذا ناشيونال” ومقرها أبوظبي في عدد الاثنين، إن الإمارات العربية المتحدة لن ترحل القطريين المتزوجين من إماراتيين وذلك بعد أسبوع من قطع العلاقات مع الدوحة، ومنح القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة البلاد.

وفي أسوأ أزمة بين دول الخليج العربية قطعت الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية وحظرت السفر والتجارة مع قطر، متهمة إياها بدعم إيران وتمويل جماعات إسلامية. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وقبل القرار كان من الممكن لمواطني الدول الخليجية العربية السفر بسهولة والإقامة والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأدت القيود إلى انقطاع آلاف القطريين عن أقاربهم في منطقة يشيع فيها الزواج بين مواطني الدول الست ويشير حكام المنطقة إلى بعضهم البعض “بالأشقاء”.

وكتبت “ذا ناشيونال” دون ذكر مصدر المعلومات، “لن يتم ترحيل القطريين المتزوجين من إماراتيين”. وأضافت “صدرت تعليمات لمطارات وحدود الإمارات العربية المتحدة بالسماح لأي مواطن قطري له أقارب من الدرجة الأولى من الإمارات بالمرور”.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود في الآونة الأخيرة لتخفيف التداعيات الإنسانية للخلاف. وقالت السلطات في الإمارات والسعودية والبحرين الأحد إنها ستخصص خطوطاً ساخنة لمساعدة العائلات التي بها أفراد قطريون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في وقت متأخر من مساء الأحد، إن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية أمر السلطات “بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية” في توضيح على ما يبدو لتصريحات سابقة. وأصدرت البحرين بياناً مشابهاً نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وقالت السعودية أيضاً، إن القطريين الراغبين في أداء العمرة سيستثنون أيضاً من الإجراءات وسيسمح لهم بدخول المملكة كالمعتاد.

ونقلت الوكالة عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قولها، إن “المعتمرين من الأشقاء في قطر هم في قلوب إخوانهم السعوديين منذ دخولهم المملكة وحتى مغادرتهم”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دعا في بيان يوم الجمعة، الدول الخليجية إلى تخفيف حصارها على قطر الذي قال إنه يرغم عائلات على الانفصال ويؤدي إلى إخراج أطفال من المدارس.

وأضاف “توقعاتنا أن تقوم تلك الدول على الفور باتخاذ خطوات لوقف تصعيد الموقف وتبذل جهداً صادقاً لحل الخلافات بينها”.

وكانت قطر قالت يوم السبت، إنها لن تطرد رعايا الدول التي قطعت العلاقات معها. (REUTERS)

عكس السير