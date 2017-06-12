” التربية السعودية ” تسحب مؤلفات القرضاوي من الجامعات و المدارس

وجه وزير التعليم السعودي، أحمد بن محمد العيسى، وبشكل عاجل للتأكد من عدم وجود كتب ومؤلفات لـ “الشيخ يوسف القرضاوي” في مكتبات الجامعات والكليات والمدارس وإدارات التعليم، والتأكد من سحبها إن وجدت وعدم نشرها مستقبلاً.

وبدأت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، يوم الأحد، باتخاذ إجراءات صارمة ضد مؤلفات الشيخ مصري الأصل قطري الجنسية، يوسف القرضاوي، بعد إدراجه في قائمة الإرهاب الصادرة من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الرياض” السعودية، جاء ذلك في تعميم إلى جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب الفني ولقطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات السعودية، بناءً على البيان الصادر الذي أعلنت فيه كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه.

وأوضح تعميم وزارة الإعلام السعودية، أن يوسف عبدالله القرضاوي قد ورد اسمه من ضمن الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب والمعلن عنها في البيان.

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