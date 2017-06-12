الدوري الإنكليزي يوافق على انتقال ملكية ساوثامبتون لمستثمر صيني

قالت شركة لاندر سبورتس الصينية لبناء الإستادات إن مالكها جاو جيشينغ حصل على موافقة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لشراء نادي #ساوثامبتون.

وقالت الشركة الصينية في بيان إلى بورصة شينتشين إن “مالك الشركة السيد جاو جيشينغ أكد أنه حصل على موافقة شفهية من رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لشراء 80% من أسهم مجموعة سانت ماري فوتبول المحدودة (مالكة ساوثامبتون)”.

ولم يتسلم بعد جاو الوثائق الرسمية الخاصة بهذه الموافقة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الصفقة ستكلف المستثمر الصيني نحو 190 مليون جنيه إسترليني (حوالي 242 مليون دولار).

وكانت لاندر سبورتس أعلنت في أبريل (نيسان) المضي تخليها عن شراء حصة في أسهم الشركة القابضة المالكة للنادي الإنكليزي وهي مجموعة سانت ماري فوتبول المحدودة.

واحتل ساوثامبتون المركز الثامن بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز العشرين في الموسم المنقضي. ( reuters )

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