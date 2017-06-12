السعودية تنفي منع المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة

نفت السلطات السعودية اليوم الإثنين، قيامها بمنع القطريين من أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، أو زيارة المدينة المنورة بسبب القرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها المملكة ضد قطر، والتي تمثلت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإغلاق الحدود، مؤكدة أنها تقوم بتسهيل أمور المعتمرين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان صباح اليوم، أن توجيهات القيادة السعودية تؤكد “على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر”.

وأضافت أن “ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بمنع المعتمرين القطريين من دخول المسجد الحرام لا أساس له من الصحة”.

وشددت أن “المعتمرين من أشقائنا القطريين في قلوب إخوانهم السعوديين منذ دخولهم المملكة وحتى مغادرتهم، فإن المملكة استقبلت منذ التاسع من شهر رمضان الحالي، وحتى يوم أمس 1633 معتمراً قطرياً أدوا مناسك العمرة”.

وأكدت الرئاسة أن “القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان، ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين لهم ولغيرهم” داعية وسائل الإعلام إلى “الأمانة والدقة في نشر الأخبار والتأكد من الجهات المختصة قبل النشر”.

وكانت عدة مواقع إخبارية قطرية قالت إن “السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من زيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وأداء مناسك العمرة” .

ومنذ الإثنين الماضي أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف واتهمتها بـ “دعم الإرهاب”.

من جانبها نفت قطر الاتهامات بـدعم الإرهاب التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت أنها “تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني”.

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