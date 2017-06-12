السعودية : مزاد على سيارة ينتهي بمقتل شاب في حائل

انتهت مزايدة على سيارة في إحدى معارض السيارات في مدينة #حائل إلى تلقي شاب عدة طعنات نافذة أردته قتيلا.

وتشير تفاصيل الحادثة، بحسب صحيفة سبق، إلى أن مواطنين دخلوا معرضًا للسيارات في حائل وأخذوا في المزايدة على سعرها مع شاب في العشرين من عمره حتى احتدم الأمر ووقع بينهما شجار.

وتدخل الحاضرون وفرقوا بين المتشاجرين، غير أن المواطنيْن لحقوا بالشاب بعد أن غادر المكان ليتجدد الشجار بينهم فتلقى الشاب عدة طعنات نافذة أردته قتيلًا.

ونُقل الشاب إلى مستشفى الملك خالد بحائل ليُعلن عن وفاته هناك، فيما بدأت الجهات الأمنية البحث عن المتسبب، وذكرت مصادر أنهم من خارج حائل.

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