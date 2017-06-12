السعودية : مقتل شرطي إثر استهداف دورية أمنية بعبوة ناسفة شرقي المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية فجر اليوم الاثنين مقتل ضابط سعودي وإصابة رجلي أمن إثر استهداف دورية أمنية بعبوة ناسفة في القطيف شرقي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أمس الأحد(20:30 تغ)، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة)”.

وبين انه ” نتج عن ذلك استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلي أمن ، وحالتهما الصحية مستقرة ” .

وأشار إلى أن ” الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية” .

ويعد هذا خامس هجوم في القطيف خلال 6 أسابيع ، والثاني خلال الشهر الجاري .

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية مطلع يونيو/ حزيران الجاري ، مقتل شخصين في انفجار سيارة تحمل أسلحة نارية وذخيرة كانا يستقلانها بمحافظة القطيف، وذلك بعد أيام من إصابة رجلي أمن في تفجير عبوة ناسفة في نفس المدينة .

وقتل جندي من قوات الطوارئ الخاصة، إثر استهداف دورية أمن بقذيفة صاروخية، في القطيف يوم 16 مايو/آيار المنصرم، وذلك بعد أسبوع من مقتل طفل سعودي، ومقيم باكستاني، وإصابة 10 مدنيين و4 من رجال الأمن، بنيران عناصر إرهابية في البلدة نفسها.

وشهدت المنطقة الشرقية، وخصوصًا محافظتا القطيف والدمام، عدة هجمات استهدفت رجال الأمن، في الآونة الأخيرة. (ANADOLU)

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