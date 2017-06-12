العبادي : الأموال القطرية التي وضعت الحكومة يدها عليها في صفقة تبادل القطريين لا تزال في عهدة البنك المركزي العراقي

قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إن الأموال القطرية التي وضعـت الحكومة العراقية يدها عليها قبل نحو شهرين في صفقة تبادل القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق، ما زالت في عهدة البنك المركزي العراقي ولم يتم التصرف فيها.

وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي مع قادة من الحشد الشعبي أن التصرف في هذه الأموال سيخضع للقانون العراقي.

وأفاد، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة، بأن دوافع حديثه في هذا الأمر وكشفه عن تلك المعلومات هو الاتهامات التي صدرت “من أطراف” لم يسمها، قال إنها اتهمت “أطرافا عراقية” بالتصرف في هذه الأموال.

وعاد الصيادون الذين كانوا مختطفين في العراق إلى الدوحة يوم 12 أبريل/نيسان 2017.

وكان رئيس الوزراء قد قال إن حكومته تبذل جهودها لإطلاق القطريين الذين اختطفوا في محافظة المثنى جنوبي العراق، مشيرا إلى أن اختطافهم إساءة للعراق وكل العراقيين.

وقال إن المواطنين القطريين دخلوا العراق بتأشيرات دخول رسمية صادرة من وزارة الداخلية، والحكومة بذلت جهودا لإطلاقهم.

وفي منتصف العام الماضي، دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السلطات العراقية إلى تكثيف جهودها من أجل الإفراج عن المختطفين القطريين “وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن”.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعض المواطنين القطريين من مخيم للصيد جنوبي العراق، بعد أن دخلوا بصورة مشروعة وبتنسيق بين سلطات البلدين.

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