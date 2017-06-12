الكويت : قطر مستعدة لتفهم مخاوف وهواجس أشقائها في الخليج

قالت الكويت الأحد إنها لن تتخلى عن مساعيها للتوسط في حل الأزمة بين بعض الدول العربية وقطر مشددة على أن الأخيرة أبدت استعدادها “لتفهم مخاوف وهواجس” أشقائها في الخليج.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الصباح، قوله إن الكويت “تؤكد استعداد الأشقاء في قطر لتفهم حقيقة مشاغل وهواجس أشقائهم والتجاوب مع المساعي النبيلة لتعزيز الأمن والاستقرار”.

وشددت الكويت التي ظلت محتفظة بعلاقات دبلوماسية مع قطر وتوسطت لحل الأزمة مع قطر، على أنها تريد أن يكون حل الخلاف “داخل البيت الخليجي الموحد”.

وأضاف الصباح أن “دولة الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وايجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية”.

وقد فشلت جهود الوساطة التي قام بها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في رحلة مكوكية بين الرياض وأبو ظبي والدوحة، في تحقيق انفراج في الأزمة.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على موقع تويتر ردا على التصريح الكويتي عن استعداد قطر للاستماع الى هواجس اشقائها قائلا “هل هو بداية تغليب العقل و الحكمة؟ أرجو ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من عرض استضافة قطر والدول المختلفة معها من حلفاء الولايات المتحدة في البيت الأبيض، بيد أنه اتهم الجمعة قطر بأنها ممول للإرهاب “على مستو عال” وعبر عن دعمه للضغط الخليجي عليها.

وناقش ولي ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، جهود مكافحة الإرهاب والتطرف” مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون في اتصال هاتفي الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان تيلرسون طالب بتخفيف الحصار الذي تفرضه السعودية ودول أخرى على قطر، والذي وصفه بأنه عائق أمام الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ويؤثر سلبا على الشعب القطري.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي قطري لم تذكر اسمه قوله إن الأزمة “تعكس غياب القيادة الأمريكية”.

وأضاف “هذه أكبر شهادة على فشل الولايات المتحدة في الخليج. إنها تعطي الآخرين انطباعا بأن الولايات المتحدة لا تعرف كيف تدير علاقاتها مع حلفائها أو أنها غير قادرة على ذلك”.

وقد شددت السعودية والبحرين والأمارات ومصر الجمعة ضغوطها على قطر بوضع عشرات الشخصيات والمؤسسات الخيرية ذات الصلة بقطر على قوائم الإرهاب السوداء.

وقد استنكرت قطر الأحد هذه الاتهامات مشددة على نفي أن تكون المؤسسات والجماعات الخيرية فيها داعمة للإرهاب .

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في خطوة منسقة الاثنين الماضي واتهمتها بدعم جماعات إرهابية والتدخل في شؤون تلك الدول فيما تعد أسوأ أزمة دبلوماسية يشهدها الخليج منذ سنوات.

وقد أغلقت الدول الخليجية الثلاث المجال الجوي والبحري والبري مع قطر وأمهلت الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين للمغادرة.(BBC)

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