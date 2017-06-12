المعارضة الروسية تحيي يوم روسيا بتنظيم مسيرات في أنحاء البلاد

من المقرر أن يحيي أنصار المعارض الروسي اليكسي نافالني يوم روسيا الإثنين، بتنظيم أكثر من 200 مسيرة في أنحاء البلاد.

ويعتزم نافالتي، الذي تم احتجازه في موسكو خلال مظاهرة في آذار الماضي، وقضى أسبوعين في السجن، قيادة أنصاره مجدداً بوسط موسكو.

وقال المتحدث روسلان شافيدينوف، إنه من المتوقع أن يتراوح عدد المشاركين في مسيرة موسكو ما بين 45 ألف و 50 ألف شخص.

وقد حصلت المظاهرة المقررة بميدان ساخاروف بوسط موسكو على موافقة السلطات، على عكس المظاهرة التي تم تنظيمها في آذار الماضي، حيث تم احتجاز نافالتي لاتهامه بتنظيم تجمع عام بدون الحصول على تصريح.

ويشار إلى أن مظاهرة آذار الماضي، التي اجتذبت نحو 7000 شخص بحسب تقديرات الشرطة، كانت الأكبر التي تشهدها موسكو منذ عدة أعوام.

واستعداداً لمسيرة اليوم، حذرت الشرطة من أن هناك احتمالية كبيرة أن يهاجم رجال ملثمون المتظاهرين برذاذ الفلفل.

وقال شافيدينوف “هم يقولون ذلك لإثارة الخوف بين المواطنين حتى لا يشاركوا” مضيفاً “المواطنون ليسوا خائفين”.

ويسعى نافالني للترشح للرئاسة العام المقبل، ولكن المرجح أن تبعده اتهامات الفساد السابقة عن الانتخابات. (DPA)

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