الهاتف الذكي بديل عن جواز السفر في مطار دبي !

لا تزال دولة #الإمارات عامة، لا سيما #دبي، تسعى لإدخال المزيد من التسهيلات على مطاراتها، واستخدام كل التقنيات الحديثة المتوفرة في هذا المجال، وفي آخر تلك “التسهيلات” الرائعة، الاستغناء عن جواز السفر وتأشيرة الدخول والخروج واستخدام الهواتف الذكية بدلاً منها.

ففي تجربة فريدة وسباقة في مجال التطور التكنولوجي، دشنت دبي قبل يومين مشروع “محفظة الإمارات الذكية”، عبر البوابات الذكية للسفر في قاعة المغادرين في مطار دبي الدولي، وفق ما اوردت قناة العربية، وهو عبارة عن طرح تقنية جديدة في بوابات المطار تسمح بمرور المسافرين عبرها من خلال تمرير الهواتف الذكية على أجهزة المسح الإلكترونية، بعد تحميل تطبيق لتسجيل البيانات الشخصية وتزويد المستخدم بشيفرة إلكترونية تكون بديلاً عن جواز السفر.

وقد دشن الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، يرافقه اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مشروع “محفظة الإمارات الذكية”.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الخدمة الجديدة باتت متوفرة عبر تطبيق “جي دي آر أف آي دي” على الهاتف الذكي من خلال موقع الإدارة.

وبعد تسجيل البيانات الشخصية للمستخدم، يحصل على كلمة سر تمكنه من الوصول إلى شيفرة إلكترونية تحتوي على جميع بياناته، يستطيع من خلالها عبور بوابات المسافرين في مطارات دبي بتمرير الهاتف النقال على البوابات الإلكترونية الذكية.

ويهدف المشروع إلى تسهيل إجراءات السفر أمام المسافرين عبر مطار دبي، الذي يعد أول مطار في العالم يطلق هذا النظام الذكي، وعوض أن يتحمل المسافر حمل جواز سفر وتذكرة سفره ومنحها لمصالح الجمارك، يكفيه استخدام هاتفه الذكي في بوابات السفر الذكية.

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