بالفيديو .. طلاق فنانة كويتية على الهواء خلال دردشة مع جمهورها

أطلت الفنانة أبرار الكويتية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وطلبت من المتابعين أن يعطوها رأيهم بالقصة التي سترويها على أسماعهم، وقالت لهم “في واحدة تزوجت والرجل كان يحبها وفي البداية كان يقول لها عندي وعندي وعندي وبعد فترة من زواجهما أخذ منها كارت البنك وصار يقول ما عندي ويسحب من رصيدها لو كنتم مكانها مذا تفعلون؟”.

فأطل صوت من خلفية الفيديو (زوجها) ليقول: “متى قلت لك والله كذابة”.

وتابع: “كيف تقولين هذا الكلام أمام الناس. ورحمة أمي أنت كذابة”. فقالت: “هذه قصتي.. أنا حرة”.

ثم تطوّر الشجار بينهما إلى أن سألته: “وأنت ماذا فعلت بي”، فأجابها: “أعاملك أفضل معاملة والرجل بمعاملته للمرأة”. ثم علت وتيرة شجارهما ،وقال لها: “أسرار البيوت لا تخرج على الناس وما تفعلينه قلة أدب”.

ثم قالت إنه خانها 16 مرة، فقال لها: “النساء اللي بالتلفون أشرف منك”، وتابع: “ولو أنها مو زينة ما باعت ذهبها وذهب عيالها”.

ثم أصرت أبرار أنها لم تقل إنها تقصده بكلامها، بحسب صحيفة القدس العربي، فقال لها: “إنت قليلة أدب، تخرجين أسرار بيتك، أنت لست محترمة إحترمي نفسك”، فردت: “وهل الرجل الخائن محترم”، فأجبها “نعم”.

وبعد أخذ ورد بينهما قال لها: “أنت أهنتي كرامتي وإنت طالق. أنا رجال وإسمي فوق”.

فردت: “إذهب وقل للنساء اللواتي ختنتني معهن بأنك رجل”.

وبعد أن وصل الشجار بينهما إلى حدّه، قالت له: “طلقني ولك مني 10 آلاف دينار”، فأجابها: “إحلفي بالعظيم”، فأقسمت فردّ عليها: “انت جبانة جبانة جبانة”، فقالت: “أريد الطلاق”، فرد عليها: “أعطني الـ 10 آلاف دينار” ثم طالبها بـ “20 ألف دينار”.

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