بالفيديو .. مذيع بريطاني شهير يدمر سيارة ثمنها 2.5 مليون دولار

نجا مقدم برامج السيارات البريطاني الشهير، #ريتشارد_هاموند ، من الموت، بعد انحراف سيارة كان يقودها في #سويسرا واحتراقها.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل”، أن هاموند، البالغ من العمر 47 عاما، كان يختبر سيارة كهربائية يبلغ ثمنها 2.5 مليون دولار.

وتحولت السيارة إلى كتلة نارية بعد انقلابها في المنحدر أسفل الطريق الريفي في بلدة “هيمبرغ” شرقي سويسرا، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، لكن هاموند استطاع القفز من السيارة، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه أصيب بجروح خطيرة في رأسه.

ووقع الحادث أثناء تجريبه سيارة كهربائية في برنامج “الجولة الكبرى”، الذي يقدمه لصالح خدمة “فيديو أمازون”.

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