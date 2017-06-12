بعد أن كانت ” صديقة و رديفة ” للجيش .. خبراء و محللو النظام ينقلبون على وحدات الحماية الكردية و يعتبرونها الوجه الآخر لداعش

وصف “الخبير العسكري” النظامي، العميد محمد عيسى، إعلان بدء معركة الرقة بـ “بدء المسرحية الهزلية”.

وخلال لقاء مع إذاعة سبوتنيك الروسية، قال عيسى إن القوات الأمريكية في الرقة هي نفسها قوات “داعش”، وأن ما يحدث في الرّقة هو “عملية لاستبدال قوات داعش بقوات سوريا الديمقراطية، بغية إدراجها ضمن حل سياسي معين يضمن دورا مكافئاً للدولة السورية”.

وفي السياق ذاته، اعتبر “خبير عسكري” نظامي آخر، أن قوات سوريا الديموقراطية (وحدات الحماية الكردية)، تشبه “جبهة النصرة” وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الخبير “حسام شعيب”، أن هجوم تلك القوات باتجاه الرقة يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما يؤكد التنسيق الثلاثي بين أمريكا وقوات سوريا الديموقراطية و”داعش”، هو قيام “داعش” بتسليم بعض مناطق تمركزه للقوات الكردية بمجرد بدء الهجوم.

ويعتبر شعيب من الشخصيات التي يسخر منها الموالون والمعارضون على حد سواء، فتارة يظهر عبر وسائل إعلام النظام على أنه محلل سياسي وتارة على أنه محلل عسكري، وتارة أخرى على أنه باحث إسلامي وشيخ وعضو في اتحاد علماء بلاد الشام.

وأضاف الخبير شعيب: “نحن في سوريا ننظر إلى تلك القوات على أنها قوات غير شرعية، وغير نظامية وخارجة عن القانون، وهي وجه آخر للإرهاب كما تفعل “جبهة النصرة وداعش”، وإن لم تقم تلك القوات بالتنسيق مع الجيش السوري، فإنها حتى اللحظة من وجهة نظرنا قوات إرهابية”.

وكانت وسائل إعلام النظام المحلية والعربية، ووسائل الإعلام الروسية الناطقة باللغة العربية، تصف قوات سوريا الديمقراطية بالقوات الصديقة أو الرديفة أو “لجان الدفاع الشعبية التابعة للجيش السوري”، وتعتبر هذه التصريحات الأولى من نوعها التي تصف هذه القوات بالإرهاب وتضعها في كفة واحدة مع النصرة وداعش.

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