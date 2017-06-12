بيليرين يثير الشكوك حول عودته إلى برشلونة

أثار اللاعب الدولي الإسباني #هيكتور_بيليرين، الظهير الأيمن لفريق #أرسنال الإنكليزي، الشكوك حول إمكانية انتقاله إلى نادي #برشلونة، بعدما تحدثت العديد من التقارير عن وجود اسمه ضمن أجندة النادي الكاتالوني تحسباً لضمه في “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وكتب هيكتور بيليرين على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “لا تصدقوا كل ما تقرأوه”، في إشارة لكثرة الأخبار التي تتناول رحيل بيليرين عن أرسنال وعودته إلى برشلونة.

ويعتبر بيليرين، البالغ من العمر 22 عاماً، خريج أكاديمية نادي برشلونة الإسباني، وفقاً لصحيفة إيلاف، وقد انتقل في عام 2011 إلى فريق شباب أرسنال (أقل من 18 سنة)، وتدرج في الصعود في الأصناف السنية للنادي اللندني حتى انتقل إلى واتفورد الإنكليزي في 2013، ثم عاد إلى فريق أرسنال لأقل من 21 سنة.

وضم المدرب الفرنسي ارسين فينغر، المدافع الإسباني الشاب إلى الفريق الأول لأرسنال في موسم 2014- 2015، حيث ساهم في تتويج النادي بلقب الدرع الخيرية، و كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مرتين.

وكانت عدة تقارير صحفية بريطانية وإسبانية، قد ذكرت، الأربعاء الماضي، أنّ نادي برشلونة توصل لاتفاق مع اللاعب هيكتور بيليرين على بنود العقد الشخصية بين الطرفين، ولم يتبق إلا الاتفاق بين أرسنال والنادي الكاتالوني.

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