تأخر تجديد عقد إنييستا يثير طمع يوفنتوس

يسعى نادي #يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات #أندريس_إنييستا، قائد #برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية، بعد تأخر تجديد عقد اللاعب مع البلوغرانا.

وبحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي، ينتهي عقد إنييستا مع برشلونة في 2018، في ظل أنباء تشير لاقترابه من الرحيل عن قلعة “كامب نو”، واستخدام “البيانكونيري” لاعبه البرازيلي، داني ألفيس، لإقناع النجم الإسباني باللعب لصالحه.

وذكرت صحيفة “ماركا” المدريدية أنّ يوفنتوس يحاول ضم إنييستا، رغم صعوبة الأمر، لعلاقة اللاعب القوية بالنادي الكتالوني، ولذلك وضع اليوفي ستيفن نزونزي، لاعب إشبيلية، خيارًا بديلًا في حال فشل التعاقد مع لاعب البرسا.

ولفتت الصحيفة إلى أن اليوفي حاول في يناير/كانون ثان الماضي التعاقد مع نزونزي، وأعاقت قيمة فسخ عقده الكبيرة (30 مليون يورو) إتمام الصفقة، لكنّ النادي الإيطالي لن يتمكن من ضم اللاعب في هذا الصيف بأقل من 40 مليون يورو.

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