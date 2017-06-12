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أهلاً بكم في ” غابة وحوش الجيش العربي السوري ” .. جريمة جديدة تهز حلب و الضحية طفل قتل بدم بارد ! ( صور )

‏9 ساعات مضت أهم الأخبار, حوادث 12 تعليق

في جريمة نكراء جديدة، تؤكد المؤكد مسبقاً، وتثبت دون أدنى شك أن مدينة حلب أصبحت “غابة للوحوش”، أقدم عناصر من ميليشيات بشار الأسد التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري” على قتل طفل بدم بارد، في منطقة الموكامبو، يوم أمس الأحد.

وجاء في تفاصيل الخبر التي تناقلتها وسائل الإعلام الموالية، ورصدها عكس السير، أن طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً كان يبيع “العلكة والبسكويت” في المنطقة المذكورة، اقترب من سيارة محاولاً بيع ركابها الذين تبين أنهم من عناصر ميليشيات النظام، حيث قام أحدهم بإطلاق النار على رأسه.

ووصفت مصادر إعلامية موالية المتواجدين في السيارة بأنهم مسلحون يرتدون زياً مموهاً (عسكري)، وذكرت مصادر أخرى، موالية أيضاً، أن المسلحين من اللجان الشعبية، وهي أوصاف وتعبيرات يستخدمها الجيش الموالي ليقلل من حجم الجرائم التي يرتكبها ما يسمى “الجيش العربي السوري”، في محاولة لتبييض صفحته الغارقة بدماء مئات الآلاف من الأبرياء.

وبعد أن بقي مدة ليست بالقصيرة مضرجاً بدمائه دون أن يقترب منه أحد، تم نقل الطفل المصاب، “أحمد جاويش”، إلى مستشفى الجامعة، حيث فارق الحياة بعد ساعات، بحسب ما أكد الإعلام الموالي، متأثراً بإصابته البليغة، علماً أن الجناة فروا من المنطقة بعد إطلاق النار عليه.

وكعادة حوادث مشابهة، كان أحدثها حادثة دهس طبيبة الأسنان “تالار فوسكيان”، فقد تسببت وفاة الطفل جاويش بموجة غضب موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغت الموجة ذروتها عبر مطالبة الموالين لـ “السيد الرئيس” بالتدخل ووضع حد للسيارات “بلا نمرة” والمسلحين المموهين، وهو الشخص الوحيد القادر -بحكم العادة- على التدخل وإيجاد الحلول في “دولة المؤسسات”.

وينتشر في مناطق سيطرة النظام بحلب ميليشيات من كافة الأنواع والتبعيات والجنسيات، وبعد بسط النظام سيطرته على المدينة بالكامل، ازدادت أعدادهم، وانقسموا بين معفش ومشبح ومبتز وسارق ومغتصب ومتحرش ومشفط بسيارة بلا نمرة، دون أن تتمكن “الشرطة العسكرية الروسية” من ضبطهم، وهي التي تم استقدامها لأجل ذلك.

صور تناقلها موالون قالوا إنها للطفل جاويش في المشفى (اضغط للمشاهدة +18)

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عكس السير

12 تعليق

  1. Abd Sy
    يونيو 12, 2017 , 4:29 ص في 4:29 ص

    غابة الحكم العلوي
    لعنة الله و الوطن و التاريخ على البربرية العلوية الطائفية البدائية الحاكمة

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  2. الزعيم
    يونيو 12, 2017 , 4:41 ص في 4:41 ص

    لا نامت أعين الجبناء

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  3. عمران اسمر (كابوس)
    يونيو 12, 2017 , 4:41 ص في 4:41 ص

    وطن سارية السواس و من يحميها.

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  4. حلبي اصيل
    يونيو 12, 2017 , 4:44 ص في 4:44 ص

    اللهم اقتل وشرد كل من ايد الظلم وايد هؤلاء الوحوش في مدينتي حلب ، وارحم الشهداء وهذا الطفل يارب العالمين يا مجيب الدعوات يا جبار ياعظيم .

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  5. احمد. السباعي
    يونيو 12, 2017 , 5:17 ص في 5:17 ص

    الله ينتقم من بشار المجرم وشبيحتو المجرمين

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  6. داود
    يونيو 12, 2017 , 8:13 ص في 8:13 ص

    جيش ابو شحاطة يلعن شرفكون بس بتمرجلو على الاطفال والنساء والشيوخ لك اسرائيل لعنت شرفكون وحطت راس الحمار بشار بالطين ولسى في مؤيدين لجحش الوطن

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  7. ابن حايل
    يونيو 12, 2017 , 8:18 ص في 8:18 ص

    هذا طفل اعزل مسكين يبيع العلكه والبسكويت ….اللهم سلط على من قتله في هذا الشهر الكريم …شهر رمضان ..اللهم تقبله شهيدا مع الشهداء

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  8. من اللاذقیة(انا الاصل و الباقی فرع)
    يونيو 12, 2017 , 9:22 ص في 9:22 ص

    اولا سلملی ع الغابة معرة النعمان علی الغابة الغوطة…
    ثانیاً: ما في الحاجة للمبالغة من قبل حضراتکم، فلو کننا مع الفاعل لتسترنا ع الخبر و ما نشرناه اصلا…
    الجهات المعنیة اخذ القضیة فی مهمل الجد و الجهاز الامن یبحث عن الفاعلین…

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    • حلبي وشوية كرامة
      يونيو 12, 2017 , 11:55 ص في 11:55 ص

      حتى دخول داعش للاراضي السورية وظهور جبهة النصرة كان بسبب افرع المخابرات هي التي اطلقت سراح المتطرفين لتصنع منهم وسيلة بقاء هذا النظام الفاشستي المجرم الذي دمر البشر والحجر حتى الهررة كان قناصو نظامكم البغيض يتسلون في قتلهم لم تدعون نوع من الاسلحة الاوجربتوه في هذا الشعب المكلوم المظلوم طيب اتفضلو وقفوا عمليات تشويل المسافرين على طريق السلمية ولكن متى كان اللص يكلف بحماية البيوت من الشرقة ؟!!!!

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  9. أبو أحمد
    يونيو 12, 2017 , 9:47 ص في 9:47 ص

    قاتلهم الله

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  10. مواطن سوري
    يونيو 12, 2017 , 10:05 ص في 10:05 ص

    اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك , حسبي الله ونعم الوكيل

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  11. ....
    يونيو 12, 2017 , 10:29 ص في 10:29 ص

    قلنالهم الف مرة للمنحبكجية الجيش عبيزت براميل بيروح الشعب عام طام
    ما كان يصدقوا
    بس فعلا ال…. مابيصدق حتى يرا

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