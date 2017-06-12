حيدر العبادي : انتصرنا على ” داعش ” بفضل فتوى السيستاني

أعلن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، مساء الأحد، أن رايات النصر سترفع قريباً بعد أن أصبح العراق مقبرة لعناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” داعش، وانتهى حلمهم بالتمدد، عازياً الانتصار إلى “ووحدتنا وتحرير الارض وكان هنالك تلاحم كبير بين المواطن وقواته الأمنية، بفضل فتوى الجهاد الكفائي لسماحة السيد علي السيستاني”.

وقال العبادي خلال مأدبة إفطار مع مجموعة من القوات العراقية من الفرقة الخاصة “قريبا سترفع راية النصر ونتجه للإعمار والبناء والاستقرار بعد أن أصبح العراق مقبرة للدواعش وانتهى حلمهم بالتمدد”.

وأضاف “لا أحد من قيادات العالم كان يحلم بأن يتم تحقيق الانتصار على داعش بهذه السرعة”.

وأكد العبادي “أننا عازمون على حماية المواطنين ومحاسبة وملاحقة أصحاب الجريمة المنظمة والاختطاف وغيرها وتوفير الامن وحرية الرأي للمواطن”.

وقال رئيس الوزراء إن “العراق يمتلك من القدرات والقوة مالم يمتلكه الغير وان التفرّق أدى إلى دخول داعش ووحدتنا أدت إلى الانتصارات وتحرير الأرض، وكان هنالك تلاحم كبير بين المواطن وقواته الأمنية بفضل فتوى الجهاد الكفائي لسماحة السيد علي السيستاني”. (DPA)

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