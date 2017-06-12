خادمة تبتز أسرة سعودية بـ ” قدرات سحرية خارقة “

استنجدت أسرة سعودية، في العاصمة #الرياض، بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لإنقاذها من ساحرة أفريقية هددتها باستخدام قدراتها السحرية الخارقة ضد أحد أفراد الأسرة.

وقالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها “نجحت في ضبط عاملة منزلية من جنسية أفريقية تعمل عند إحدى الأسر السعودية بعد أن ابتزت مواطنة وهددتها بسحر ابنتها”.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز : “إنها تعاونت مع شرطة منطقة الرياض في المهمة، وتمكنت من توقيف الساحرة”.

ولدى الهيئة المسؤولة عن تطبيق عدد من قواعد الشريعة الإسلامية في المملكة، وحدة متخصصة بمكافحة السحر والشعوذة الذي ينتشر استخدامه في المملكة على نطاق واسع على يد كثير من الوافدين الأجانب من دول أفريقية وآسيوية.

ويواجه من يمارسون السحر والشعوذة في السعودية، عقوبات مشددة قد تصل حد الإعدام في بلد يطبق الشريعة الإسلامية في غالبية مناحي الحياة فيه.

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