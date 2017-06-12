رجل أعمال بريطاني يتصل بشقيقه من قبره لسداد ديونه !

في واقعة غريبة من نوعها ، أجرى رجل أعمال بريطاني دفن حيا اتصالا بشقيقه من هاتفه ليتوسل إليه بدفع ديونه وإطلاق سراحه.

حيث أن إحدى العصابات اختطفت رجل الأعمال خيكمت ساليف البالغ من العمر 41 عاما بسبب نزاع مالي حول مبلغ 410 آلاف جنيه إسترليني، وفق ما اوردته صحيفة القدس العربي، ثم دفنته حيا داخل مقبره وسمحت له بالاحتفاظ بهاتفه.

الغريب أن رجل الأعمال رغم دفنه تحت الأرض وتغطيته بالتراب، تمكن من الاتصال بشقيقه من داخل قبره لمساعدته.

ودفع شقيقه مبلغ 16 ألف جنيه إسترليني وسلم سيارة BMW للخاطفين من أجل معرفة مكان القبر، حيث تمكن من حفر القبر، وإنقاذ رجل الأعمال بعد دفنه بـ 4 ساعات، الذي أصيب بكسور في ضلوعه.

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