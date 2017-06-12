رسمياً .. مانشستر يونايتد يعلن توصله إلى اتفاق لضم السويدي ليندلوف

اعلن نادي #مانشستر_يونايتد الانكليزي على موقعه الرسمي بانه توصل الى اتفاق مع #بنفيكا البرتغالي يقضي بانتقال مدافع الاخير السويدي الدولي #فيكتور_ليندلوف الى صفوفه شرط اجتيازه الفحص الطبي الروتيني.

وقال النادي في بيان رسمي “يسعد مانشستر يونايتد ان يعلن بانه توصل الى اتفاق مع بنفيكا لانتقال فيكتور ليندلوف شرط اجتيازه الفحص الطبي”.

واشار النادي الانكليزي بانه سيدلي بمعلومات اضافية عندما ينجز الصفقة، وكان مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع ليندلوف في فترة الانتقالات الشتوية لكنه لم يتوصل الى اتفاق مع ناديه.

وستكون عملية انتقال ليندليوف الى الشياطين الحمر اولى الصفقات التي يعقدها الفريق الانكليزي الشمالي العريق علما بان معلومات صحافية اشارت الى ان مهاجم ريال مدريد ومنتخب اسبانيا الفارو موراتا في طريقه للانتقال الى صفوف مانشستر يونايتد مطلع الاسبوع المقبل ايضا.

يذكر ان مانشستر يونايتد قرر بالامس عدم تجديد عقد مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش بعد اصابة الاخير في ركبته وابتعاده عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي علما بان عقده ينتهي في 30 حزيران/يونيو الحالي. ( AFP )

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