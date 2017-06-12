زوجان يفوزان بجائزة اليانصيب الأمريكية الكبرى للمرة الثانية

أعلن اليانصيب الأمريكي، فوز زوجيْن مجهوليْ الهوية من ولاية #أورورا، بإحدى جوائزه السنوية المالية الكبرى، والتي تقدّر بمبلغ 500 ألف دولار.

وقال مركز يانصيب #كولورادو، إن هذين الزوجيْن كانا يقيمان في ولاية كولورادو الأمريكية قبل عدة أعوام، وفازا حينها بالجائزة الكبرى، والتي تقدْر بـ 5 ملايين دولار، بحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز، وانتقل الزوجان بعدها إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفازا بإحدى جوائز يانصيب الولاية والتي تقدّر بمبلغ 4000 دولار.

وفي آخر المستجدات، انتقل الزوجان إلى ولاية أورورا الأمريكية، واشتريا 4 تذاكر يانصيب هناك، وعند كشط التذاكر استحقت إحداها إحدى الجوائز الكبرى التي أعلن عنها.

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