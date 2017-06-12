شركة ” كوسكو ” الصينية للملاحة البحرية تعلق خدماتها إلى قطر

علقت شركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر مشيرة إلى “غموض” الوضع بعد أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وفرضت قيوداً على الموانئ.

وتنضم بذلك رابع أكبر شركة في العالم للملاحة البحرية لشركة إيفرغرين التايوانية وشركة أوكل بهونغ كونغ في تعليق الخدمات بعد أن قطعت السعودية ومصر ودول عربية أخرى العلاقات مع قطر.

وتعتمد قطر على استيراد حاجاتها الأساسية التي يتم نقلها براً وبحراً. وتنقل السفن الحاوية السلع الاستهلاكية ومن بينها المواد الغذائية. وسيؤدي تقليل خدمات الحاويات إلى الإضرار بقدرة قطر على التجارة. (CNBC)

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