قوات أمريكية تنتشر في مدينة الطبقة بريف الرقة و تقوم بـ ” رفع البصمات ” !

وصلت قوات امريكية إلى مدينة الطبقة في ريف الرقة وانتشرت في الحي الاول مساء الأحد، حسب مصادر محلية في المدينة.

وقالت المصادر لوكالة الانباء الالمانية إن “قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أخلت الحي بشكل كامل منذ ظهر الاحد واعتبرته منطقة عسكرية ثم تبع ذلك دخول مجموعات تقدر بحوالي 40 عنصراً يرتدون ملابس عسكرية وعلى أيديهم العلم الأمريكي وقامت بتفتيش جميع منازل الحي التي كان يقيم بها عناصر من تنظيم داعش وقاموا بحمل عدد من الصناديق من الحي كما قاموا برفع البصمات في المنازل التي دخلوا إليها”.

وأكدت المصادر أن أغلب عناصر تنظيم (داعش) من المقاتلين الأجانب كانوا يقيمون في منطقة الحي الأول الراقي في المدينة.

وكانت قوات قسد سيطرت على مدينة الطبقة منتصف شهر أيار/ مايو الماضي بعد انسحاب عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) من المدينة بعد اتفاق جرى بواسطة وجهاء محليين في المدينة. (DPA)

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