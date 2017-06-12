لعبة ” بوكيمون غو ” تحقق أكثر من 750 مليون تنزيل خلال السنة الأولى

أعلنت شركة ” #نيانتك Niantic” عن بلوغ عدد تنزيلات لعبة الواقع المعزز الشهيرة #بوكيمون_غو Pokemon Go أكثر من 750 مليون تنزيل، وذلك بعد أقل من سنة على إطلاقها أول مرة مطلع صيف 2016.

وجاء ذلك في بيان نشرته نيانتك، التي طورت اللعبة بالتعاون مع شركة صناعة الألعاب اليابانية؛ #نينتندو، استعداداً للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق بوكيمون غو، والتي تصادف يوم 6 يوليو (تموز) المقبل.

وقالت نيانتك، التي كانت في السابق مملوكة لشركة غوغل، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إنها وبالتعاون مع الشركة الخاصة باللعبة تعتزمان إطلاق مجموعة متنوعة من الأنشطة في اللعبة وفي العالم الحقيقي للاحتفال بالذكرى الأولى لإطلاق بوكيمون غو.

وأضافت الشركة الأمريكية أن لعبة بوكيمون غو التي تم تنزيلها أكثر من 750 مليون مرة في السنة الأولى، سوف تجمع المدربين معاً في طرق جديدة وفريدة من نوعها هذا الصيف من خلال مجموعة متنوعة من الأحداث داخل اللعبة وفي الواقع، بما في ذلك “مهرجان بوكيمون غو Pokemon GO Fest”، الذي يعد أول حدث حي تنظمه نيانتك.

يُشار إلى أن لعبة بوكيمون غو حققت أكثر من 500 مليون تنزيل بعد نحو شهرين من إطلاقها مطلع شهر يوليو(تموز) 2016، وذلك بعدما أحدثت ضجة إعلامية لا مثيل لها في مجال ألعاب الفيديو حول العالم بعد إطلاقها، وقد أصبحت لأكثر من شهر حديث الساعة مع التحديات والطرائف والغرائب التي واجهت لاعبيها.

وتنتمي اللعبة إلى نمط الواقع المُعزز، وهي تمزج بين الواقع الحقيقي والافتراضي كي تتيح للمستخدم اصطياد كائنات البوكيمون وتدريبها والمتاجرة بها.

وتفرض بوكيمون جو على اللاعب البحث عن البوكيمون واصطياده من خلال التجول والمشي في العالم الحقيقي من حوله، حيث تعتمد اللعبة على كاميرا الهاتف بشكل يتيح مشاهدة البوكيمون في البيئة المحيطة للمستخدم عبر شاشة الهاتف، ومن ثم اصطياده من خلال رمي كرة افتراضية عليه.

عكس السير