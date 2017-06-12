ليفاندوفيسكي غاضب من زملائه بسبب أوباميانغ

أكد اللاعب الدولي البولندي #روبرت_ليفاندوفيسكي، مهاجم فريق #بايرن_ميونيخ الألماني، أنه كان غاضباً من زملائه في النادي البافاري بسبب عدم مساعدته في نيل لقب أفضل هداف في ‘البوندسيلغا” للموسم المنقضي ( 2016-2017) والذي تُوّج به الغابوني #بيار_ايمريك_أوباميانع، نجم نادي بوروسيا دورتموند.

وفي تصريحات لليفاندوفيسكي للصحافة البولندية خلال تواجده مع منتخب بلاده قال: “في البداية كنت غاضب من زملائي وأعتقد أنني شعرت بذلك بسبب عدم وجود دعم منهم”.

وأضاف وفق ما اوردت صحيفة إيلاف: “الآن لقد انتهت الأمور ولكن في تلك الأوقات بعد انتهاء المباراة الأخيرة كنت غاضب بشدة”.

وقد نال أوباميانغ جائزة هداف الدوري الألماني لكرة القدم للموسم المنقضي برصيد 31 هدف، متقدماً على ليفاندوفيسكي الذي سجل 30 هدفاً.

ونجح أوباميانغ من تجاوز غريمه البولندي، في الجولة الأخيرة من الدوري، بعدما وقع هدفين اثنين في مرمى فيردر بريمن (4-3) فيما لم يسجل ليفاندوفيسكي أي هدف في المباراة التي فاز بها بايرن ميونيخ على فريبورغ (4-1).

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