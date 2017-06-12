مدرب بايرن ميونخ السابق يطالب توني كروس بالاعتزال

اعتبر الألماني بوب هاينكس، مدرب #بايرن_ميونخ السابق، لاعبه الدولي الألماني توني كروس من أفضل اللاعبين في العالم، وأشاد بما قدمه رفقة ريال مدريد وتطور مستواه.

وقال المدرب الفائز بالثلاثية رفقة بايرن ميونخ في 2013 لصحيفة “بيلد”: “توني كروس لاعب إستراتيجي في الملعب يفعل ما يرغب المدرب منه بإتقان وتطور بشكل كبير حين انتقل لريال مدريد”.

وأضاف المدرب الذي قاد ريال مدريد أيضًا للقب دوري أبطال أوروبا في 1998 بحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز: “هو أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم ويلعب بجوار كاسيميرو ومودريتش والثلاثي افضل وسط ميدان في العالم”.

وأكد المدرب الألماني أن توني كروس رغم كونه لم يتجاوز 27 عامًا إلا أنه فاز بكل شيء رفقة الأندية والمنتخب، وقال: “كروس 27 عامًا فاز بكل شيء 3 ألقاب لدوري الأبطال وكأس العالم رفقة المنتخب”.

وأضاف مازحًا: “في الحقيقة عليه أن يعتزل كرة القدم”.

ورد كروس على تصريح مدربه السابق، قائلًا: “رغم كوني فزت بكل شيء رفقة ريال مدريد والمنتخب، لكن ما زال هناك أهداف أخرى أريد تحقيقها، أريد أن أفوز كلما كان ذلك ممكنًا”.

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