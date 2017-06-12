مصادر إعلامية موالية تكشف عن ” متوسط إنفاق الأسرة السورية “

قال المكتب المركزي للإحصاء، التابع لنظام الأسد، إن متوسط إنفاق الأسر السورية 200 ألف ليرة، 65 % منها يصرف على الغذاء.

ونقلت وسائل إعلامية موالية، عن مصدر لم تسمه داخل المكتب، أن الأرقام التي تنشر بين الفينة والأخرى، لم تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الاستهلاك بين محافظة وأخرى مع التغيير بالعادات الاستهلاكية، معتبراً أن الأرقام التي تنشرها مراكز الدراسات مضللة إحصائياً، والمسح الصحيح يحتاج لسنة كاملة للوصول لرقم أقرب إلى الواقع.

من جهته، رأى المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء، شفيق عربش، أنه بالإمكان إجراء تقدير لمعدل إنفاق الأسرة حالياً، دون اللجوء إلى عملية مسح كاملة، بناء على معدلات التضخم والأرقام القياسية للأسعار، معتبراً أن متوسط إنفاق الأسرة يجب أن يترواح ما بين 275 إلى 290 ألف ليرة سورية.

وأوضح أنه عندما يصبح الإنفاق على الغذاء أكثر من نصف معدل الإنفاق ككل، فهذا مؤشر على حالة فقر كبيرة للأسر السورية، علماً أن نسبة الإنفاق على الغذاء عالمياً يجب ألّا تتجاوز ربع إنفاق الأسرة بشكل عام.

يذكر أن المسح الأخير الذي أجري في سوريا، مع منظمة الغذاء العالمية، أشار إلى أن هناك 30 % معدمين غذائياً، و50 % قابلين لحالة الانعدام الغذائي، و20 % آمنين غذائياً.

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