من جديد .. عبد الباري عطوان يشبح لبشار الأسد و يتغنى بابتسامته و يهاجم قطر و السعودية و يتهمهما بالتشارك في ” دعم الإرهاب ” ! ( فيديو )

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عكس السير
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كان هذا (الانسان) ان صح التعبير مختفيا تماما وقد كثرت طلاته المقززة التي ان دلت على شيء فانما تدل على مدى السفاهة والتفاهة وقلة الحياء التي تفوق فيها على نفسه ولا اعرف ماذا يريد ومن سيقبل اويحترم كلامه وقد انطبق عليه مثل يعرفه هو جيدا يطلق على من لا يعرف الخجل او الحياء فيقولون انه (مغسل وجهه بشخاخ)