مورينيو يوافق على بيع هيريرا لبرشلونة بشرط واحد

وافق البرتغالي #جوزيه_مورينيو، المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، على بيع #أندريه_هيريرا، لاعب وسط الشياطين الحمر، لبرشلونة الإسباني في حال وافق البلوغرانا على التخلي عن جوردي ألبا، ظهير أيسر الفريق الكتالوني.

وانضم هيريرا لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من أتليتك بلباو في 2014 بصفقة بلغت 36 مليون يورو، وحصل على بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي والدرع الخيرية وكأس الرابطة وأخيرًا الدوري الأوروبي.

ونقلت شبكة كووورة عن صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أنّ إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني الجديد لبرشلونة، يريد استغلال علاقته الجيدة باللاعب منذ أن لعب تحت قيادته في أتليتك بلباو، إلا أنّ مورينيو أبلغ البلوغرانا بأن اللاعب ليس للبيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي قد يوافق على بيع هيريرا في حال وافق برشلونة على بيع ألبا الذي لم يجد مكانًا أساسيًا في تشكيل لويس إنريكي، المدير الفني السابق للنادي الكتالوني، إلا أنّ المدرب الجديد قد يعيده للمشاركة.

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