هآرتس : نتنياهو و زعيم المعارضة الإسرائيلية التقيا السيسي في القاهرة العام الماضي

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بالكنيست إسحاق هرتسوغ، كانا التقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سراً بالقاهرة العام الماضي، وسط جهود لتحقيق السلام فى المنطقة.

وأوضحت الصحيفة، أن اللقاء عقد خلال زيارة ليلية خاطفة، بعد تواصل قوى دولية وإقليمية مع هرتسوغ، طلباً لمساعدته لدفع مبادرة السلام.

وأضافت أن السيسي أكد لهما ضرورة اتخاذ تدابير لدفع عملية السلام، وقد عادا إلى إسرائيل قبل الفجر.

وأشارت إلى أنه بعد اللقاء بفترة قصيرة، ألقى السيسي خطاباً لا يُنسى دعا فيه الفلسطينيين والإسرائيليين لاستغلال “الفرصة” والتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. (AFP)

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