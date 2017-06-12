هل يقنع موراتا زميله غاريث بيل بالانتقال معه إلى مانشستر يونايتد ؟

يحاول #ألفارو_موراتا ، مهاجم #ريال_مدريد ، إقناع زميله #غاريث_بيل بالانضمام معه إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي الصيف الحالي.

وذكر موقع “دون بالون” الإسباني، أن موراتا طلب من فريقه ريال مدريد الانضمام إلى يونايتد، وبالفعل بات قريبًا من توقيع العقد، حيث ذكرت تقارير صحفية إنكليزية أن الدولي الإسباني سيخضع للكشف الطبي في أولد ترافورد اليوم الإثنين.

وسيدفع يونايتد نحو 73 مليون يورو للنادي الملكي مقابل الحصول على خدمات موراتا، البالغ من العمر 24 عامًا، بحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز، ليصبح أول لاعب ينضم لفريق المدرب جوزيه مورينيو، وربما يأتي بعده السويدي فيكتور لينديلوف لاعب بنفيكا البرتغالي.

ويسعى مورينيو إلى تعاقد مع أكثر من مهاجم مميز، خاصة بعد رحيل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش واستغناء النادي عنه حيث يسعى إلى التعاقد مع مهاجم تورينو أندريا بيلوتي.

ولكن هل ينجح موراتا في إقناع بيل بالانضمام لمانشستر يونايتد؟

ليس هناك ما يضمن موافقة النجم الويلزي على الرحيل عن النادي الملكي، لكن عدم مشاركته في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس قد تدفع موراتا لإقناعه في الرحيل، خاصة في ظل سعي ريال مدريد إلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ويظل جناح توتنهام هوتسبير الإنكليزي السابق هدفًا ليونايتد منذ فترة طويلة، حيث كان النادي يرغب في التعاقد معه قبل انتقاله إلى ريال مدريد في 2013.

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