هيئة الإغاثة التركية : توزيع مليون رغيف خبز يومياً بسوريا .. و وجبات طعام لـ 100 ألف شخص في رمضان

توزع هيئة الإغاثة التركية (İHH)، مليون رغيف خبز، ووجبات طعام ساخن لمئة ألف شخص، في سوريا، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال يعقوب آلاجا المتحدث باسم مركز التنسيق التابع للهيئة في ولاية كليس جنوبي تركيا، للأناضول، إنه يجري إنتاج الخبز والطعام الساخن، في مطابخ متنقلة ضمن سوريا، وفي مركزين للهيئة بولايتي هطاي وكليس التركيتين الحدوديتين.

وأردف أن الحملة التي أطلقتها الهئية – غير حكومية – مع حلول رمضان، ستستمر طوال الشهر الفضيل.

كما نوه أن الهئية ستواصل مساعداتها بكل زخم، لآلاف النازحين الذين يقيمون في مخيمات ضمن سوريا، بعد رمضان أيضاً. (ANADOLU)

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